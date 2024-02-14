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14 февраля, 14:18

Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный

Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный. Фото © Госкорпорация "Роскосмос"

Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный. Фото © Госкорпорация "Роскосмос"

Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области. На борту Ил-76МДК был груз космического назначения. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный. Фото © Госкорпорация "Роскосмос"

"Специалисты космического центра "Восточный" разгрузили контейнеры и доставили их на технический комплекс космодрома", — отметили в госкорпорации.

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А ранее генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что "Роскосмос" готов запустить ракету "Ангара" с космодрома Восточный в Амурской области в начале апреля 2024 года.

Александра Вишнякова
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