Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный
Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный. Фото © Госкорпорация "Роскосмос"
Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области. На борту Ил-76МДК был груз космического назначения. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный. Фото © Госкорпорация "Роскосмос"
"Специалисты космического центра "Восточный" разгрузили контейнеры и доставили их на технический комплекс космодрома", — отметили в госкорпорации.
А ранее генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что "Роскосмос" готов запустить ракету "Ангара" с космодрома Восточный в Амурской области в начале апреля 2024 года.