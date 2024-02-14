Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области. На борту Ил-76МДК был груз космического назначения. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Первый грузовой самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный. Фото © Госкорпорация "Роскосмос"

"Специалисты космического центра "Восточный" разгрузили контейнеры и доставили их на технический комплекс космодрома", — отметили в госкорпорации.