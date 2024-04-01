Крупный пожар произошёл на заводе "Электроизолит" в Подмосковье

Сильный пожар начался на территории завода "Электроизолит" в подмосковном городе Хотьково. Из здания эвакуировано минимум четыре человека, в настоящее время возгорание удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, горит кровля цеха, в котором изготавливались машины для пропитки лакотканей. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее сегодня сообщалось о крупном пожаре на заводе "Уралмаш" в Екатеринбурге. Изначально сообщалось, что площадь пожара — 800 квадратных метров, затем она увеличилась до 4000. При этом обрушилась кровля. В настоящее время пожар на территории завода ликвидирован.