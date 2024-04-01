В Екатеринбурге на "Уралмашзаводе" произошёл крупный пожар, обрушилась кровля
В Екатеринбурге на территории ПАО "Уралмашзавод" произошёл крупный пожар — загорелся один из цехов. Как сообщает SHOT, речь идёт о помещении, где находилось порядка 500 литров лака.
В Екатеринбурге на "Уралмашзаводе" произошёл крупный пожар. Видео © Telegram / SHOT
На видео, которое сняли очевидцы, запечатлены огромные клубы чёрного дыма — их видно из разных концов города. Изначально сообщалось, что площадь пожара — 800 квадратных метров, затем она увеличилась до 4000. При этом обрушилась кровля.
"Огонь охватил 4000 квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 52 специалиста и 17 единиц спецтехники", — заявили в МЧС.
ПАО "Уралмашзавод" — машиностроительное предприятие в Екатеринбурге. Производит оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности, энергетики.
Ранее Life.ru писал, что в Ростове-на-Дону загорелся склад с книгами. Огонь успел перекинуться на крышу соседнего здания, однако пожарные локализовали пламя.
Telegram / SHOT