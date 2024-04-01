Ручной пулемёт и патроны нашли на пепелище турбазы в Краснодарском крае

Опасную находку сделали сотрудники МЧС, работавшие на пепелище туристической базы "Водолей" в Апшеронском районе Краснодарского края. По данным SHOT, во время разбора завалов в подвале их ждали ствол и ствольная коробка от ручного пулемёта Калашникова (РПК), а также 50 патронов. Теперь с владельцем объекта — 59-летним Михаилом К. — общается полиция.