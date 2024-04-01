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1 апреля, 05:42

Ручной пулемёт и патроны нашли на пепелище турбазы в Краснодарском крае

Опасную находку сделали сотрудники МЧС, работавшие на пепелище туристической базы "Водолей" в Апшеронском районе Краснодарского края. По данным SHOT, во время разбора завалов в подвале их ждали ствол и ствольная коробка от ручного пулемёта Калашникова (РПК), а также 50 патронов. Теперь с владельцем объекта — 59-летним Михаилом К. — общается полиция.

Пожар на турбазе "Водолей" в Краснодарском крае. Видео © SHOT

Уголовное дело пока не возбуждено. Предварительной причиной возгорания на площади 520 квадратных метров на данный момент называется короткое замыкание. Ущерб составил более десяти миллионов рублей.

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Напомним, мощный пожар на турбазе "Володей" разгорелся днём 31 марта. Пострадал один человек. Life.ru показывал, как выглядел охваченный пламенем комплекс.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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