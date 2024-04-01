Ручной пулемёт и патроны нашли на пепелище турбазы в Краснодарском крае
Опасную находку сделали сотрудники МЧС, работавшие на пепелище туристической базы "Водолей" в Апшеронском районе Краснодарского края. По данным SHOT, во время разбора завалов в подвале их ждали ствол и ствольная коробка от ручного пулемёта Калашникова (РПК), а также 50 патронов. Теперь с владельцем объекта — 59-летним Михаилом К. — общается полиция.
Пожар на турбазе "Водолей" в Краснодарском крае. Видео © SHOT
Уголовное дело пока не возбуждено. Предварительной причиной возгорания на площади 520 квадратных метров на данный момент называется короткое замыкание. Ущерб составил более десяти миллионов рублей.
Напомним, мощный пожар на турбазе "Володей" разгорелся днём 31 марта. Пострадал один человек. Life.ru показывал, как выглядел охваченный пламенем комплекс.