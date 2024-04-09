Страшный пожар в Подмосковье унёс жизни матери и четверых детей
МЧС: Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске. Обложка © Telegram / МЧС России
Страшный пожар произошёл в частном доме в Воскресенске Московской области. Как сообщили в МЧС России, его жертвами стали женщина и четверо детей.
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске. Фото © Telegram / МЧС России
Пламя охватило 150 квадратных метров строения, на данный момент открытое горение ликвидировано. По информации ведомства, в доме всего проживало восемь человек, из них шестеро — дети.
После тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины и четверых детей без признаков жизни. Двое детей, 11 и 13 лет, были переданы врачам. Их успели спасти соседи.
Ранее пять человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на Уральской улице, на востоке Москвы. Как выяснилось, возгорание произошло из-за пауэрбанка, который стоял на зарядке.