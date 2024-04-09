Страшный пожар в Подмосковье унёс жизни матери и четверых детей

Страшный пожар произошёл в частном доме в Воскресенске Московской области. Как сообщили в МЧС России, его жертвами стали женщина и четверо детей.

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске. Фото © Telegram / МЧС России

Пламя охватило 150 квадратных метров строения, на данный момент открытое горение ликвидировано. По информации ведомства, в доме всего проживало восемь человек, из них шестеро — дети.

После тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины и четверых детей без признаков жизни. Двое детей, 11 и 13 лет, были переданы врачам. Их успели спасти соседи.