Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 00:24

Страшный пожар в Подмосковье унёс жизни матери и четверых детей

МЧС: Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске. Обложка © Telegram / МЧС России

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске. Обложка © Telegram / МЧС России

Страшный пожар произошёл в частном доме в Воскресенске Московской области. Как сообщили в МЧС России, его жертвами стали женщина и четверо детей.

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске. Фото © Telegram / МЧС России

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске. Фото © Telegram / МЧС России

Пламя охватило 150 квадратных метров строения, на данный момент открытое горение ликвидировано. По информации ведомства, в доме всего проживало восемь человек, из них шестеро — дети.

После тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины и четверых детей без признаков жизни. Двое детей, 11 и 13 лет, были переданы врачам. Их успели спасти соседи.

Крупный пожар охватил два ангара в Краснодарском крае
Крупный пожар охватил два ангара в Краснодарском крае

Ранее пять человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на Уральской улице, на востоке Москвы. Как выяснилось, возгорание произошло из-за пауэрбанка, который стоял на зарядке.

Оксана Попова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров