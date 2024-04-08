"Все были чёрные от копоти": В Москве загоревшийся пауэрбанк едва не убил целую семью
Загоревшийся пауэрбанк едва не убил семью на востоке Москвы
Последствия пожара в девятиэтажке на востоке Москвы. Обложка © Telegram / Гольяново Измайлово Ивановское
Пять человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на Уральской улице на востоке Москвы. Как выяснилось, возгорание произошло из-за пауэрбанка, который стоял на зарядке.
В квартире на седьмом этаже, где случился пожар, находилась семья из четырёх человек — супруги и их сыновья 36 и 37 лет. Один из них сумел выбраться из квартиры самостоятельно, остальных спасли неравнодушные очевидцы ещё до приезда пожарных. Среди них был 23-летний Денис, проживающий в доме напротив.
"Вместе со знакомыми я забежал в соседний подъезд, через балкон пробил перегородку и вытащил из горящей квартиры троих человек. У женщины была сильная паника, молодого человека вывели под руку. Тяжелее всего было вытащить пожилого мужчину. Люди все были чёрные от копоти", — приводит сайт МК.ru его слова.
Вскоре пламя с седьмого этажа перекинулось на балконы шестого и восьмого этажей. В результате пострадало пять человек, всех их с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом увезли в больницу. Информация об их состоянии не уточнятся.
Ранее Life.ru сообщал, что в Новгородской области подростка покалечило после взрыва мобильного телефона. Известно, что гаджет взорвался ночью в руках у несовершеннолетнего, когда тот спал. В итоге пострадавшего увезли в больницу.