"Все были чёрные от копоти": В Москве загоревшийся пауэрбанк едва не убил целую семью

Пять человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на Уральской улице на востоке Москвы. Как выяснилось, возгорание произошло из-за пауэрбанка, который стоял на зарядке.

В квартире на седьмом этаже, где случился пожар, находилась семья из четырёх человек — супруги и их сыновья 36 и 37 лет. Один из них сумел выбраться из квартиры самостоятельно, остальных спасли неравнодушные очевидцы ещё до приезда пожарных. Среди них был 23-летний Денис, проживающий в доме напротив.

"Вместе со знакомыми я забежал в соседний подъезд, через балкон пробил перегородку и вытащил из горящей квартиры троих человек. У женщины была сильная паника, молодого человека вывели под руку. Тяжелее всего было вытащить пожилого мужчину. Люди все были чёрные от копоти", — приводит сайт МК.ru его слова.

Вскоре пламя с седьмого этажа перекинулось на балконы шестого и восьмого этажей. В результате пострадало пять человек, всех их с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом увезли в больницу. Информация об их состоянии не уточнятся.