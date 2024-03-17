Телефон взорвался в руках у заснувшего подростка в Новгородской области

В Боровичах Новгородской области был серьёзно травмирован подросток после того, как у него в руках взорвался мобильный телефон. Это случилось 15 марта, сообщили журналистам в пресс-службе администрации.

"Подросток получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в ГОБУЗ "Боровичская ЦРБ". Причиной стал взрыв мобильного телефона в руках мальчика во время сна", — рассказали kp.ru в мэрии.

Администрация города обратилась к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности при работе с гаджетами. Основные правила безопасного использования: не брать их с собой в ванную и отключать от сети при перегреве.