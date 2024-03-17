Телефон взорвался в руках у заснувшего подростка в Новгородской области
В Боровичах Новгородской области был серьёзно травмирован подросток после того, как у него в руках взорвался мобильный телефон. Это случилось 15 марта, сообщили журналистам в пресс-службе администрации.
"Подросток получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в ГОБУЗ "Боровичская ЦРБ". Причиной стал взрыв мобильного телефона в руках мальчика во время сна", — рассказали kp.ru в мэрии.
Администрация города обратилась к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности при работе с гаджетами. Основные правила безопасного использования: не брать их с собой в ванную и отключать от сети при перегреве.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в квартире на улице Бестужевых в столичном районе Отрадное взорвался поставленный на зарядку электросамокат. К счастью, никто не пострадал, огонь распространился только на одну из комнат и коридор, а прибывшие сотрудники экстренной службы оперативно устранили возгорание.
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