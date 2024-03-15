Взорвавшийся электросамокат сжёг квартиру на севере Москвы

В Москве электросамокат взорвался в квартире на улице Бестужевых в районе Отрадное. Об этом сообщает "SHOT Проверка".

В Москве в районе Отрадное взорвался электросамокат в квартире. Видео © Telegram / "SHOT Проверка"

По данным телеграм-канала, загорелись одна из комнат и коридор. По предварительной информации, никто не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро потушили огонь.