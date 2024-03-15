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15 марта, 13:36

Взорвавшийся электросамокат сжёг квартиру на севере Москвы

В Москве в районе Отрадное взорвался электросамокат в квартире

В Москве электросамокат взорвался в квартире на улице Бестужевых в районе Отрадное. Об этом сообщает "SHOT Проверка".

В Москве в районе Отрадное взорвался электросамокат в квартире. Видео © Telegram / "SHOT Проверка"

По данным телеграм-канала, загорелись одна из комнат и коридор. По предварительной информации, никто не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро потушили огонь.

"Прогорело до бетона": Смертельный пожар в Москве случился из-за зарядки для электросамоката
"Прогорело до бетона": Смертельный пожар в Москве случился из-за зарядки для электросамоката

А ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинске у мужчины в квартире взорвался самогонный аппарат. В жилом помещении произошёл хлопок паров спирта, взрывной волной от которого вынесло стёкла и повредило входную дверь. Хозяина квартиры с ожогами пришлось госпитализировать.

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Telegram / СОСЕДИ Отрадное

Дарья Нарыкова
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