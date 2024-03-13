Регион

Уведомления отключены

13 марта, 10:49

Ударная волна от взрыва самогонного аппарата разнесла квартиру в Челябинске

В Челябинске у мужчины в квартире взорвался самогонный аппарат

В Челябинске в квартире на улице Захаренко произошёл хлопок паров спирта, взрывной волной от которого в квартире вынесло стёкла и повредило входную дверь. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Взрыв самогонного аппарата повредил входную дверь. Фото © Пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Взрыв самогонного аппарата повредил входную дверь. Фото © Пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

В Челябинске у мужчины в квартире взорвался самогонный аппарат. Видео © Пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

"При самогоноварении в ванной комнате произошёл хлопок паров спирта, без последующего горения. В результате хлопка повреждена входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны, несущие конструкции не повреждены", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Хозяин квартиры, по информации ведомства, тоже пострадал от взрыва и получил ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр ГКБ № 6. Эвакуация жильцов не проводилась.

Пожар на высоте 11 тыс. метров: На рейсе "Аэрофлота" загорелся платёжный терминал
Пожар на высоте 11 тыс. метров: На рейсе "Аэрофлота" загорелся платёжный терминал

Ранее в Челябинске мужчина сломал нос хостес, потому что та не пропускала его в бар. Неадекват находился рядом со входом, пока девушка ожидала гостей возле заведения. Когда он узнал, что внутрь его не пустят, в ход были пущены кулаки.

Обложка ©

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров