Ударная волна от взрыва самогонного аппарата разнесла квартиру в Челябинске

В Челябинске в квартире на улице Захаренко произошёл хлопок паров спирта, взрывной волной от которого в квартире вынесло стёкла и повредило входную дверь. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Взрыв самогонного аппарата повредил входную дверь. Фото © Пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

В Челябинске у мужчины в квартире взорвался самогонный аппарат. Видео © Пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

"При самогоноварении в ванной комнате произошёл хлопок паров спирта, без последующего горения. В результате хлопка повреждена входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны, несущие конструкции не повреждены", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Хозяин квартиры, по информации ведомства, тоже пострадал от взрыва и получил ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр ГКБ № 6. Эвакуация жильцов не проводилась.