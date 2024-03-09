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9 марта, 19:20

На Урале мстительный неадекват сломал нос сотруднице бара и сбежал

SHOT: В Челябинске мужчина сломал нос хостес бара из-за того, что его не пустили

В Челябинске посетитель бара Bla Bla Bar, разозлившись из-за того, что его не пустили в заведение, сломал нос девушке-хостес и сбежал. Как сообщает SHOT, всё произошло минувшей ночью.

В Челябинске посетитель бара сломал нос девушке-хостес. Видео © Telegram / SHOT

Промоутер Ирина ждала гостей около заведения, а рядом находился тот самый неадекват, которого в бар не пустили. Мужчина начал оскорблять девушку, а потом со всей дури ударил кулаком в нос.

Посетитель бара в Челябинске, который сломал нос девушке-хостес. Фото © Telegram / SHOT

Посетитель бара в Челябинске, который сломал нос девушке-хостес. Фото © Telegram / SHOT

Как оказалось, мужчина с одного удара сломал хрупкой девушке нос: в больнице ей сообщили, что требуется операция. Пострадавшая написала заявление в полицию. Неадекватного бойца сейчас разыскивают.

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Ранее Life.ru писал, что в Москве нетрезвая посетительница бара сделала розочку из пивного бокала и накинулась на мужчин. Те попросили её перестать шуметь и ругаться.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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