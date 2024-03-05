Пьяная девушка с "розочкой" от стакана порезала посетителей бара в Москве В Москве девушка порезала двух посетителей бара из-за сделанного ей замечания 5 марта, 08:55 Подозреваемая по делу о нападении на посетителей бара в Москве. Обложка © t.me / SHOT

В Москве нетрезвая посетительница бара сделала "розочку" из пивного бокала и накинулась на мужчин, которые попросили её перестать шуметь и ругаться. Об этом пишет SHOT.

В Москве женщина набросилась на посетителей бара. Видео © t.me / SHOT

Инцидент произошёл в баре "Трибуна" на Новослободской. 28-летняя гостья пришла отдохнуть и какое-то время спокойно сидела за столиком в одиночестве с бокалом спиртного. Напившись, она начала кричать на окружающих, ругаться матом и угрожать, когда другие посетители просили её успокоиться. Женщина разбила свой стакан и с получившейся "розочкой" набросилась на мужчин.

Бармену подозреваемая успела порезать руку, а гостю заведения целилась в шею, но тот успел увернуться. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске толпа подростков жестоко избила двух мужчин. Конфликт завязался на дискотеке в центре культуры и творчества "Родники": несколько парней в возрасте 17–19 лет прицепились к парню немного старше их и начали требовать подраться с ними по очереди, чтобы понять, кто сильнее. Тот отказался, и его тут же выволокли на улицу и начали толпой избивать. Пострадавшему пытался помочь его приятель, но тщетно.

Авторы Татьяна Миссуми