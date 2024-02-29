Ростовчанин превратил бабушку в "живой труп" регулярными издевательствами

89-летняя жительница Ростова попала в реанимацию после того, как её до полусмерти избил внук. 44-летний Александр переехал к Нине Прокофьевне после кончины отца. Не успела женщина отойти от смерти сына, как внук начал вытворять нечто ужасное. Об этом сообщает местный портал 161.ru.

Избивший бабушку ростовчанин попал на камеру видеорегистратора. Видео © t.me / 161.ru

"Этот кошмар длится давно… Но самый ад начался с 17 февраля... Он регулярно требовал деньги. Мы живём на 8-й Линии, здесь в основном одни пенсионеры во дворике, но мы видели, что три дня он просто истязал её. Вызывали полицию. Приедут, заберут и снова отпускают", — рассказала соседка Татьяна.

Она отметила, что 26 февраля мужчина снова избил бабушку. Соседи вызвали полицию и скорую. Старушку госпитализировали с переломами верхней и нижней челюсти, многочисленными гематомами и ссадинами и разорванными внутренними органами. Соседи вместе с волонтёрами начали собирать деньги на лечение.

Теперь добровольцы покупают пожилой пациентке продукты и протирают через блендер, чтобы бабушка со сломанной челюстью смогла поесть. Ещё несколько человек поехали к ней домой, чтобы забрать и отвезти документы в больницу. На пороге их встретил пьяный внук, который заявил, что паспорта бабушки у него нет. Волонтёры вызвали правоохранителей, Александра забрали, но в этот же день отпустили.

После этого добровольцам начали поступать сообщения с угрозами. Соседка бабули заявила, что полицейские настаивали на том, что Нина Прокофьевна упала с лестницы второго этажа, а внук тут якобы ни при чём.