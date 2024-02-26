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25 февраля, 22:18

В Краснодаре полуголый мужчина безжалостно избил жену и маленькую дочь

В Краснодаре полицейские ищут мужчину, жестоко избившего жену и 4-летнюю дочь

В Краснодаре полицейские разыскивают мужчину, безжалостно избившего гражданскую жену и четырёхлетнюю дочь. Невероятно зверское нападение произошло на лестничной клетке многоквартирного дома и попало на камеры видеонаблюдения.

Мужчина жестоко избил сожительницу и собственную маленькую дочь. Видео © t.me / ЧП Краснодар

На появившихся в социальных сетях кадрах видно, что мужчина в одних трусах избивает сожительницу у дверей квартиры, нанося ей сильнейшие удары по всему телу. Женщина пыталась отбиться от изверга и дать сдачи, но тут в дело вмешалась четырёхлетняя малышка – совместная дочь героев ролика. Она в истерике выбежала к родителям, но, вместо того чтобы успокоить малышку, отец со всей силы ударил ее по голове, после чего девочка рухнула на пол.

"Мужчина в тот же вечер скрылся из съёмной квартиры, в которой они проживают, до приезда сотрудников полиции. В настоящее время устанавливается его фактическое местонахождение. По результатам разбирательства будет принято законное решение и дана правовая оценка действиям мужчины", — сообщили в МВД по региону.

В Карелии девушка избила соседку-меломанку
В Карелии девушка избила соседку-меломанку

Ранее в Омске бабушка набросилась с молотком на спящего внука, пока его родители были на кухне, а потом попыталась зарезать свою мать. Прибывшие полицейские поймали злоумышленницу. По словам родственников, подозреваемая никогда не проявляла агрессию и работала в социальном центре "Любава".

Обложка ©

t.me / ЧП Краснодар

Оксана Попова
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