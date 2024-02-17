В Карелии девушка избила соседку-меломанку

Жительница Беломорска, Карелия, устроила скандал с двумя соседками и подралась с одной из них из-за громкой музыки. Её наказали штрафом, говорится в сообщении Объединённой пресс-службы судов Республики Карелия.

"Поздним вечером в один из дней января 2024 года жительница города Беломорска М. высказала находившимся в соседней квартире девушкам претензии по поводу шума и громкой музыки. Между ней и девушками возник конфликт, в ходе которого она нанесла одной из девушек удар рукой по плечу, причинив последней физическую боль", — говорится в публикации.

Судья признала вину напавшей на соседку женщины. Так как удар в плечо не повлёк серьёзных последствий для здоровья жертвы, ей было избрано наказание в рамках Административного кодекса РФ — штраф в размере 5000 рублей. Пока что постановление суда не вступило в силу.