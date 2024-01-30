В Братске мужчины с битами напали на женщину с питбулем в лифте

В Братске местные жители в очередной раз избили женщину и её питбуля, который ранее несколько раз покусал 63-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в SHOT.

В Братске напали на женщину и её собаку в лифте. Видео T.me / Иркутск № 1

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в лифте жилого дома в Осиновке. Несколько мужчин набросились на женщину и её питомца с битами, ломом и нанесли им различные травмы. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения.

По словам пострадавшей, поводом для нападения стал инцидент с собакой: ранее животное укусило пенсионерку из-за того, что та набросилась на хозяйку с электрошокером. Получается, что пёс просто защищал женщину, однако после этого случая соседи пытались убить животное. Они силой отняли питбуля и жестоко избили его палками и битами на мусорке. К счастью, собаке тогда удалось выжить.