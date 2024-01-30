В Братске мужчины с битами напали на женщину с питбулем в лифте
В Братске соседи избили хозяйку и её питбуля, который дважды покусал пенсионерку
Собака, которая выжила после нападения соседей. © Обложка T.me / Иркутск № 1
В Братске местные жители в очередной раз избили женщину и её питбуля, который ранее несколько раз покусал 63-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в SHOT.
В Братске напали на женщину и её собаку в лифте. Видео T.me / Иркутск № 1
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в лифте жилого дома в Осиновке. Несколько мужчин набросились на женщину и её питомца с битами, ломом и нанесли им различные травмы. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения.
По словам пострадавшей, поводом для нападения стал инцидент с собакой: ранее животное укусило пенсионерку из-за того, что та набросилась на хозяйку с электрошокером. Получается, что пёс просто защищал женщину, однако после этого случая соседи пытались убить животное. Они силой отняли питбуля и жестоко избили его палками и битами на мусорке. К счастью, собаке тогда удалось выжить.
Ранее Лайф уже рассказывал, что в первый раз питбуль по кличке Симба укусил пенсионерку в октябре прошлого года. Тогда у женщины выявили травмы средней степени тяжести, хозяйку пса привлекли к уголовной ответственности. А в январе того же года питбуль покусал дочь соседки.