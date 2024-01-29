Питбуль Симба из Братска не умел себя вести, и за это соседи поколотили его хозяйку
Под Иркутском соседи избили хозяйку питбуля, покусавшего пенсионерку с дочерью
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В Братске 35-летняя хозяйка питбультерьера по кличке Симба подралась с пенсионеркой и её дочерью, которых ранее уже дважды покусал её пёс. Хозяйка Симбы получила телесные повреждения в ходе конфликта. ГУМВД по Иркутской области начало проверку по факту инцидента.
Известно, что в октябре прошлого года питбуль Симба первый раз напал на 63-летнюю женщину, проживающую в соседнем доме. Экспертиза показала, что здоровью пострадавшей причинен вред средней степени тяжести. В результате хозяйку пса привлекли к уголовной ответственности.
27 января во время прогулки пёс покусал дочь соседки. Семья попыталась утихомирить собаку, но завязался конфликт с хозяйкой, в ходе которого она была избита. Запланирована судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести повреждений, нанесённых владелице питбуля.
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