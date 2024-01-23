Один человек погиб и трое пострадали после нападения волка в Курганской области

Волк напал на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье" в Курганской области, в результате чего один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Курганской области Антон Волков.

"Прежде чем он был замечен и ликвидирован, четверо жителей посёлка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, врачи сделали всё, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким", — написал он в телеграм-канале.

При этом троих пострадавших госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает. Как уточнил Волков, это первый случай нападения волка на человека в населённом пункте. В настоящее время специалисты и охотники исследуют местность, чтобы исключить повторные инциденты. Также территорию посёлка патрулируют правоохранители.