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23 января, 05:30

Один человек погиб и трое пострадали после нападения волка в Курганской области

Волк напал на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье" в Курганской области, в результате чего один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Курганской области Антон Волков.

"Прежде чем он был замечен и ликвидирован, четверо жителей посёлка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, врачи сделали всё, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким", — написал он в телеграм-канале.

При этом троих пострадавших госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает. Как уточнил Волков, это первый случай нападения волка на человека в населённом пункте. В настоящее время специалисты и охотники исследуют местность, чтобы исключить повторные инциденты. Также территорию посёлка патрулируют правоохранители.

В ЕАО волк напал на работавших в теплицах людей
В ЕАО волк напал на работавших в теплицах людей

А ранее Лайф рассказывал, как в Кунгуре спасли сбитую на дороге собаку, которая в итоге оказалась опасным диким хищником. Волонтёры лишь спустя время поняли, что перед ними волк. В итоге его отвезли в ветеринарную клинику и к специалистам по реабилитации диких животных. Уже там выяснилось, что это годовалый волчонок, который даже не вошёл в период полового созревания.

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Николь Вербер
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