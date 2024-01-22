В Кунгуре спасли сбитую на дороге собаку, а она оказалась опасным диким хищником

В пермском Кунгуре спасли сбитую на дороге собаку, которая на самом деле оказалась опасным хищником. Как сообщили в пресс-службе местной поисково-спасательной службы, сообщение о пострадавшем животном поступило вечером 18 января.

"Нужно извлечь из оврага травмированное животное. На место выехали спасатели ГОР 4. По прибытии к месту вызова спасатели извлекли и транспортировали до автомобиля волонтёров", — говорится в сообщении.

По словам самих волонтёров, то, что перед ними оказался волк, они поняли позже. На следующий день его отвезли в ветеринарную клинику, а также к специалистам по реабилитации этих хищников. Выяснилось, что, Алекс — годовалый подросток, который даже не вошёл в период полового созревания.

Рентген показал наличие у волка перелома лопатки, контузию лёгкого и самое страшное — перебитый плечевой нерв, из-за чего он останется инвалидом, а лапа "просто будет безвольно висеть". Животное решено оставить у его куратора.

Волк Алекс, которого спасли в Пермском крае. Фото © VK / Татьяна Андреева