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22 января, 11:31

В Кунгуре спасли сбитую на дороге собаку, а она оказалась опасным диким хищником

В Пермском крае спасли сбитую собаку, которая оказалась молодым волком

Волк Алекс, которого спасли в Пермском крае. Обложка © VK / Татьяна Андреева

Волк Алекс, которого спасли в Пермском крае. Обложка © VK / Татьяна Андреева

В пермском Кунгуре спасли сбитую на дороге собаку, которая на самом деле оказалась опасным хищником. Как сообщили в пресс-службе местной поисково-спасательной службы, сообщение о пострадавшем животном поступило вечером 18 января.

"Нужно извлечь из оврага травмированное животное. На место выехали спасатели ГОР 4. По прибытии к месту вызова спасатели извлекли и транспортировали до автомобиля волонтёров", — говорится в сообщении.

По словам самих волонтёров, то, что перед ними оказался волк, они поняли позже. На следующий день его отвезли в ветеринарную клинику, а также к специалистам по реабилитации этих хищников. Выяснилось, что, Алекс — годовалый подросток, который даже не вошёл в период полового созревания.

Рентген показал наличие у волка перелома лопатки, контузию лёгкого и самое страшное — перебитый плечевой нерв, из-за чего он останется инвалидом, а лапа "просто будет безвольно висеть". Животное решено оставить у его куратора.

Волк Алекс, которого спасли в Пермском крае. Фото © VK / Татьяна Андреева

Волк Алекс, которого спасли в Пермском крае. Фото © VK / Татьяна Андреева

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Ранее в Краснодарском крае в мусорном контейнере нашли избитую собаку породы курцхаар. Животное могло пролежать там без воды и еды три дня, у него диагностировали множественные травмы. Полиция уже разыскивает хозяев хвостатого.

Матвей Константинов
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