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11 апреля, 05:01

В ЕАО волк напал на работавших в теплицах людей

В ЕАО двух человек госпитализировали после нападения волка

В сельской местности Ленинского района Еврейской автономной области зафиксировано два нападения волка на двух человек и на собаку, оба пострадавших доставлены в клинику. Об этом сообщили в региональном Департаменте ветеринарии.

Согласно данным из публикации в телеграм-канале департамента, нападение произошло 5 апреля в теплицах полевого сельскохозяйственного стана, который находится недалеко от автодороги Ленинское – Биджан. На следующий день в той же местности волк напал на собаку. Специалисты провели на месте нападений мероприятия, направленные на недопущение распространения заболевания бешенством.

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Ранее Лайф писал, что в Южно-Сахалинске собаки разорвали кошку на территории детского сада. Произошедшее сняла на камеру одна из местных жительниц.

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Telegram / Департамент ветеринарии Еврейской АО

Юлия Коновалова
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