В ЕАО волк напал на работавших в теплицах людей

В сельской местности Ленинского района Еврейской автономной области зафиксировано два нападения волка на двух человек и на собаку, оба пострадавших доставлены в клинику. Об этом сообщили в региональном Департаменте ветеринарии.

Согласно данным из публикации в телеграм-канале департамента, нападение произошло 5 апреля в теплицах полевого сельскохозяйственного стана, который находится недалеко от автодороги Ленинское – Биджан. На следующий день в той же местности волк напал на собаку. Специалисты провели на месте нападений мероприятия, направленные на недопущение распространения заболевания бешенством.