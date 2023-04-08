Никто не помог: На Сахалине собаки несколько минут разрывали кошку на площадке детсада

В одном из детских садов в Южно-Сахалинске три собаки пролезли на территорию детского сада "Чебурашка", там напали на кошку и загрызли её. Произошедшее сняла на камеру одна из местных жительниц. Судя по видео, в момент, когда собаки устроили расправу над кошкой, вокруг не было ни детей, ни взрослых. На видео также попал четвёртый пёс, который не смог перебраться через решётку и присоединиться к "товарищам". На протяжении трёх минут на помощь кошке никто не вышел.

Собаки убили кошку на территории детского сада в Южно-Сахалинске. Видео © Vkontakte / АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил

"И это чипированные собаки. Здесь охрана. В обязанности охранника не входит спасать кошку от собак бешеных. Они его сами сожрут тогда. Надо было ей на дереве сидеть, а не на лестницу бежать", — прокомментировала автор это видео.

Как пишет Astv, видео было передано в администрацию Южно-Сахалинска. Там заявили, что в момент происшествия детей в детском саду не было. А заведующая учреждением направилась на место ЧП, чтобы разобраться в деталях произошедшего. По данным СМИ, привлечены также специалисты Департамента городского хозяйства.