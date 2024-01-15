В Ивановской области сосед кинул поленом в ребёнка, проломив ему грудину

В Ивановской области нервный мужчина бросил в соседского мальчика полено, проломив ему грудину. По данным SHOT, всё произошло в деревне Грозилово Тейковского района: 61-летний неадекват возвращался домой, когда увидел 10-летнего ребёнка, гуляющего во дворе своего дома.

Уставший и раздражённый мужчина взбесился из-за того, что третьеклассник создавал слишком много шума, после чего взял бревно и перекинул его через забор. Оно на полной скорости влетело мальчику в грудь. В больнице у пострадавшего диагностировали перелом грудины, он восстанавливался около четырёх месяцев.

Сейчас сосед ждёт суда. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Ему грозит до трёх лет ограничения свободы.