В Ивановской области сосед кинул поленом в ребёнка, проломив ему грудину
В Ивановской области нервный мужчина бросил в соседского мальчика полено, проломив ему грудину. По данным SHOT, всё произошло в деревне Грозилово Тейковского района: 61-летний неадекват возвращался домой, когда увидел 10-летнего ребёнка, гуляющего во дворе своего дома.
Уставший и раздражённый мужчина взбесился из-за того, что третьеклассник создавал слишком много шума, после чего взял бревно и перекинул его через забор. Оно на полной скорости влетело мальчику в грудь. В больнице у пострадавшего диагностировали перелом грудины, он восстанавливался около четырёх месяцев.
Сейчас сосед ждёт суда. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Ему грозит до трёх лет ограничения свободы.
Ранее в одной из подмосковных школ мать ученицы заставила её плюнуть в одноклассника, после чего сама ударила несовершеннолетнего. Причиной называется то, что парень якобы обидел девочку. Родители с обеих сторон обратились в полицию и прокуратуру.
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