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Плевки и пощёчина: Мать учинила самосуд над обидчиком дочери в кабинете завуча в Подмосковье

Мать заставила дочь плюнуть в мальчика и ударила его в школе в Красногорске

29 декабря, 11:53
Мать побила школьника, вступившись за свою дочь в школе в Подмосковье. Обложка © Shutterstock

Мать побила школьника, вступившись за свою дочь в школе в Подмосковье. Обложка © Shutterstock

В одной из школ подмосковного Красногорска мать девочки заставила её плюнуть в одноклассника, после чего сама ударила его, потому что мальчик якобы обидел её дочь. Видео конфликта появилось в соцсети.

В Красногорске мать девочки ударила обидчика дочери. Видео © VK / Типичный Красногорск

По словам очевидцев, школьница пожаловалась родительнице, что мальчик плюнул ей в спину. Разгневанная женщина прибежала в школу, где в кабинете завуча встретилась с родителями обидчика. Мать не стала разбираться в ситуации и потребовала, чтобы её дочь плюнула в лицо учащемуся, что девочка и сделала. Тогда не стал молчать и сам мальчик, плюнув в ответ. Мать девочки тут же отвесила ему оплеуху.

Далее конфликт продолжился уже в коридоре. Судя по опубликованным кадрам, учитель пыталась призвать родителей к спокойному разрешению конфликта. Сам мальчик утверждает, что не обижал девочку. Сейчас родители с обеих сторон обратились в полицию и прокуратуру.

Шокирующее двойное убийство произошло на Урале: школьник жестоко зарезал подругу и её мать
Шокирующее двойное убийство произошло на Урале: школьник жестоко зарезал подругу и её мать

Ранее сообщалось, что в Иркутской области восьмиклассник пырнул ровесника ножом из-за затяжного конфликта. Всё произошло в деревне Рубахина Нижнеудинского района: 14-летний подросток перед уроками подошёл к однокласснику и ударил его ножом в грудь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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