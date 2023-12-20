Был затяжной конфликт: Под Иркутском восьмиклассник пырнул ножом в грудь ненавистного ровесника

В Иркутской области восьмиклассник пырнул ровесника ножом из-за затяжного конфликта. По данным SHOT, всё произошло в минувший понедельник в деревне Рубахина Нижнеудинского района: 14-летний подросток перед уроками подошёл к однокласснику и ударил его ножом в грудь.

Подростка госпитализировали в районную больницу с проникающим ранением грудной клетки, за его жизнь борются врачи. Сам нападавший уже задержан, полиция проводит проверку. Уголовное дело пока не возбуждено.

Оказалось, что буйный восьмиклассник стоит на учёте за уничтожение чужого имущества, однако к ответственности его не привлекли из-за возраста. Кроме того, парень воспитывается в неполной семье, а мать состоит на учёте за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.