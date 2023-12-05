Ревнивый школьник из Башкирии чуть не зарезал старшеклассника из-за понравившейся ему девочки

В Башкирии 13-летний школьник с ножом напал на старшеклассника, к которому приревновал понравившуюся ему девочку. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в школе села Кармаскалы. Парню, влюблённому в одноклассницу, показалось, что на его даму претендует восьмиклассник. Он не стал ждать, пока соперник уведёт её, и решил "поговорить с ним по-мужски". Схватившись за мультитул, он ударил парня небольшим лезвием в живот и был таков.

В итоге пострадавшего пришлось доставить в хирургическое отделение местной больницы с проникающей раной. К счастью, обошлось без операции: серьёзно он не пострадал. Теперь по данному факту проводится проверка, уголовное дело пока не заводилось.