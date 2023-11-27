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27 ноября, 03:40

Пока он спал: Жительница Уссурийска затаила обиду на сожителя и вонзила ему нож в грудь

Нетрезвая жительница Уссурийска пырнула нож в грудь сожителю из-за оскорблений

В Уссурийске женщина попыталась зарезать сожителя, с которым она ранее поругалась. Как сообщает управление на транспорте МВД по ДФО, коварный план она воплотила в жизнь, когда её возлюбленный крепко спал.

В ведомстве рассказали, что 38-летний мужчина и женщина выпивали вместе с товарищем у них дома. В какой то момент пара поругалась, но быстро помирилась, после чего застолье было продолжено.

Когда мужчина пошёл спать, женщина решила отомстить любимому за оскорбления: она схватила кухонный нож и несколько раз пырнула его в область груди и живота. Из-за того, что "обидчик" был нетрезв, всю серьёзность травм он понять так и не смог, а скорую помощь в итоге вызвал товарищ пары. Пострадавшего госпитализировали и смогли спасти.

Что касается женщины, то в её отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ей грозит десять лет тюрьмы.

"Кишки вырезали": Обезумевшая от ревности пьяная мать пырнула ножом годовалого сына в Башкирии

"Кишки вырезали": Обезумевшая от ревности пьяная мать пырнула ножом годовалого сына в Башкирии

Ранее судимая жительница Красноярского края по время выяснения отношений пырнула ножом 17-летнего сына. Ночью они беседовали о жизни и в итоге старые обиды накалили градус: в какой-то момент женщина схватила нож и вонзила его в спину сыну. Подростка экстренно госпитализировали.

Обложка ©

Getty Images / tanawit sabprasan

Анатолий Симоненко
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