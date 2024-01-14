В Москве мать оставила четверых детей одних дома, погиб её двухлетний сын
Тело двухлетнего мальчика нашли в квартире в Новой Москве
Ванная комната, где было найдено тело двухлетнего ребёнка из Новой Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти двухлетнего мальчика в Новой Москве. Бездыханное тело ребёнка обнаружила его мать — женщина уверяет, что ненадолго вышла из квартиры, оставив четверых маленьких детей без присмотра, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Предварительно, со слов женщины 1988 года рождения, утром 14 января в квартире дома на улице Генерала Донского она оставила своих малолетних детей 2023, 2021, 2020 и 2017 годов рождения на непродолжительное время одних в квартире. Когда она вернулась, то обнаружила двухлетнего сына в ванной комнате без признаков жизни", — говорится в сообщении надзорного органа.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Точную причину смерти малыша установит судмедэкспертиза. Сейчас оперативники продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Их работу координирует зампрокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Мазаник.
А ранее были раскрыты подробности смерти младенца в татарстанском Зеленодольске. Изначально сообщалось, что малыш скончался после игры с родителями, но позже мать призналась, что пыталась успокоить ребёнка и сильно его трясла, в результате чего сын скончался.