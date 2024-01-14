В Москве мать оставила четверых детей одних дома, погиб её двухлетний сын

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти двухлетнего мальчика в Новой Москве. Бездыханное тело ребёнка обнаружила его мать — женщина уверяет, что ненадолго вышла из квартиры, оставив четверых маленьких детей без присмотра, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Предварительно, со слов женщины 1988 года рождения, утром 14 января в квартире дома на улице Генерала Донского она оставила своих малолетних детей 2023, 2021, 2020 и 2017 годов рождения на непродолжительное время одних в квартире. Когда она вернулась, то обнаружила двухлетнего сына в ванной комнате без признаков жизни", — говорится в сообщении надзорного органа.