Подкидывали вверх и вниз: В Татарстане младенец умер после игры с родителями
SHOT: В Татарстане младенец умер после игры с матерью и отчимом
В Татарстане младенец умер после игры с родителями. Взрослые подкидывали его вверх, после чего у малыша, согласно предварительной версии, случилось кровоизлияние в спинной мозг. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, трагедия произошла 6 января в Зеленодольске. Мальчик перестал двигаться и дышать около десяти часов утра. Прибывшие медики констатировали его смерть.
Сейчас 26-летняя мать малыша и её сожитель задержаны. Предварительные результаты экспертизы говорят о том, что мальчик мог умереть из-за игры: когда его подбрасывали вверх, случилось кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника, что и стало смертельным фактором. Кроме того, из квартиры были изъяты все детские смеси, которыми кормили младенца, их отправили на проверку.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы. Следователи работают с матерью и отчимом погибшего, пока что им не предъявлены обвинения.
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