Подкидывали вверх и вниз: В Татарстане младенец умер после игры с родителями

В Татарстане младенец умер после игры с родителями. Взрослые подкидывали его вверх, после чего у малыша, согласно предварительной версии, случилось кровоизлияние в спинной мозг. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, трагедия произошла 6 января в Зеленодольске. Мальчик перестал двигаться и дышать около десяти часов утра. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Сейчас 26-летняя мать малыша и её сожитель задержаны. Предварительные результаты экспертизы говорят о том, что мальчик мог умереть из-за игры: когда его подбрасывали вверх, случилось кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника, что и стало смертельным фактором. Кроме того, из квартиры были изъяты все детские смеси, которыми кормили младенца, их отправили на проверку.