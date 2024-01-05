На Урале арестован отец насмерть замёрзшей в сугробе годовалой девочки
Жителя Екатеринбурга, выбросившего годовалую дочь из окна, арестовали
Екатеринбуржца, который выбросил свою годовалую дочку из окна пятого этажа, арестовали до 2 марта, сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Илье Иванову. Судом мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, по 2 марта 2024 года включительно", — сообщили в ведомстве.
Мужчина проходит обвиняемым по статьям "Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии" и "Грабёж, совершённый с незаконным проникновением и с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".
Ранее Лайф сообщал, что пьяный 30-летний житель Екатеринбурга выбросил свою годовалую дочь из окна пятого этажа. Ребёнок пролежал в сугробе четыре дня.
Shutterstock