На Урале арестован отец насмерть замёрзшей в сугробе годовалой девочки

Екатеринбуржца, который выбросил свою годовалую дочку из окна пятого этажа, арестовали до 2 марта, сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Илье Иванову. Судом мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, по 2 марта 2024 года включительно", — сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям "Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии" и "Грабёж, совершённый с незаконным проникновением и с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".