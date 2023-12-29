В Самаре парень убит будущую тёщу, выбросил невесту из окна и покончил с собой

В Самаре возбудили уголовное дело об убийстве после того, как местный житель расправился со своей невестой, будущей тёщей, а после покончил с собой. Стало известно, что он зарезал в подъезде мать своей возлюбленной, а затем выбросил из окна саму девушку, она скончалась, сообщили в СК.