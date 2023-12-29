В Самаре парень убит будущую тёщу, выбросил невесту из окна и покончил с собой
В Самаре возбудили уголовное дело об убийстве после того, как местный житель расправился со своей невестой, будущей тёщей, а после покончил с собой. Стало известно, что он зарезал в подъезде мать своей возлюбленной, а затем выбросил из окна саму девушку, она скончалась, сообщили в СК.
Cтарший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Шкаева Елена Николаевна. Видео © t.me / СУ СК России по Самарской области
Старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева добавила, что 29 декабря возле дома на улице Ново-Садовой были найдены тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины, а в подъезде обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", – отметила она.
Ранее сообщалось, что подросток из новгородского города Чудова получил срок за смерть двух несовершеннолетних, которым он дал фатальную дозу наркотиков. Всё произошло в сентябре прошлого года: осуждённый купил вещество и предложил употребить его своим знакомым.
© t.me / СУ СК России по Самарской области