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4 января, 10:58

Пьяный россиянин выбросил годовалую дочь из окна в сугроб и забыл про неё на 4 дня

SHOT: В Екатеринбурге пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа

Пьяный 30-летний житель Екатеринбурга выбросил свою годовалую дочь из окна пятого этажа. Ребёнок пролежал в сугробе четыре дня, после чего умер. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошёл 30 декабря на улице Посадской. Мужчина выбросил малышку в окно во время ссоры со своей супругой. Тело девочки обнаружили только 3 января возле подъезда дома. Оказалось, что родители забыли про ребёнка, который пролежал в сугробе четыре дня.

В настоящее время горе-отец задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Примечательно, что ранее он уже был неоднократно судим.

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Ранее Лайф писал, что житель Самары зарезал будущую тёщу, после чего выбросил из окна свою невесту и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.

Обложка ©

Unsplash / Alistair MacRobert

Ян Поланин
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