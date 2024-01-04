Пьяный россиянин выбросил годовалую дочь из окна в сугроб и забыл про неё на 4 дня
SHOT: В Екатеринбурге пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа
Пьяный 30-летний житель Екатеринбурга выбросил свою годовалую дочь из окна пятого этажа. Ребёнок пролежал в сугробе четыре дня, после чего умер. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, инцидент произошёл 30 декабря на улице Посадской. Мужчина выбросил малышку в окно во время ссоры со своей супругой. Тело девочки обнаружили только 3 января возле подъезда дома. Оказалось, что родители забыли про ребёнка, который пролежал в сугробе четыре дня.
В настоящее время горе-отец задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Примечательно, что ранее он уже был неоднократно судим.
Ранее Лайф писал, что житель Самары зарезал будущую тёщу, после чего выбросил из окна свою невесту и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.
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