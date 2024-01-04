Пьяный россиянин выбросил годовалую дочь из окна в сугроб и забыл про неё на 4 дня

Пьяный 30-летний житель Екатеринбурга выбросил свою годовалую дочь из окна пятого этажа. Ребёнок пролежал в сугробе четыре дня, после чего умер. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошёл 30 декабря на улице Посадской. Мужчина выбросил малышку в окно во время ссоры со своей супругой. Тело девочки обнаружили только 3 января возле подъезда дома. Оказалось, что родители забыли про ребёнка, который пролежал в сугробе четыре дня.

В настоящее время горе-отец задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Примечательно, что ранее он уже был неоднократно судим.