Москвич вытолкнул 23-летнюю проститутку с 5-го этажа после группового секса
В Москве иностранная проститутка выпала из окна после ссоры с клиентом
В Москве иностранка, которая занималась проституцией, выпала с пятого этажа и сломала позвоночник после того, как у неё произошёл конфликт с клиентами. Об этом говорится в материале "Рен-ТВ" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Всё случилось 23 декабря на улице Айвазовского. 23-летняя представительница древнейшей профессии прибыла по вызову в квартиру, где её ждали двое мужчин, решивших устроить групповой секс. Девушке не подошли предложенные ими условия, однако же, как утверждает источник, она всё же "оказала интимные услуги".
После этого один из партнёров покинул квартиру, а второй остался и не отпускал жрицу любви, которой тоже было пора идти. В какой-то момент, по словам пострадавшей, мужчина распахнул окно и вытолкнул в него девушку. От падения с высоты пятого этажа она получила множество тяжёлых травм, среди которых и перелом позвоночника. Иностранка госпитализирована и сейчас находится в реанимации. 44-летнего жестокого клиента задержали и доставили на допрос, правоохранители расследуют случившееся.
Ранее Лайф сообщал о том, что девушка, убитая накануне в центре Москвы, оказалась проституткой. А тем, кто с ней жестоко расправился, был её же клиент. Всё произошло в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе столицы. Убитой оказалась 25-летняя Влада, приехавшая в столицу из Краснодара. Изначально считалось, что жестокую расправу над девушкой устроил её сожитель. Перед смертью она успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие силовики ничем помочь девушке не смогли, она уже была мертва.
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