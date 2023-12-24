Москвич вытолкнул 23-летнюю проститутку с 5-го этажа после группового секса

В Москве иностранка, которая занималась проституцией, выпала с пятого этажа и сломала позвоночник после того, как у неё произошёл конфликт с клиентами. Об этом говорится в материале "Рен-ТВ" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Всё случилось 23 декабря на улице Айвазовского. 23-летняя представительница древнейшей профессии прибыла по вызову в квартиру, где её ждали двое мужчин, решивших устроить групповой секс. Девушке не подошли предложенные ими условия, однако же, как утверждает источник, она всё же "оказала интимные услуги".