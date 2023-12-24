Убитая в Москве девушка оказалась проституткой, а расправился над ней её же клиент-психопат

Девушка, убитая накануне в центре Москвы, оказалась проституткой. А тем, кто с ней жестоко расправился, был её же клиент, сообщает SHOT.

37-летний Алексей, который зарезал 25-летнюю проститутку Владу в Москве. Фото © T.me / SHOT

По данным телеграм-канала, 25-летняя Влада принимала клиентов на съёмной квартире. Вчера вечером к ней приехал Алексей и захотел остаться на всю ночь, однако девушка ответила отказом. Это мужчину так сильно разозлило, что он схватился за нож и порезал ей горло, а после пытался ранить и себя.

Алексей В. — безработный уроженец Ташкента, который находится на территории России без регистрации. Ещё в 2010 году он был судим за двойное убийство в Санкт-Петербурге. Тогда Алексей расправился с двумя проститутками, к которым пробрался в квартиру. Мужчина хотел обокрасть представительниц древнейшей профессии, но в итоге зарезал их. При этом известно, что он страдает психическим расстройством и ранее уже проходил лечение в психбольнице.