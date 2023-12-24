Убитая в Москве девушка оказалась проституткой, а расправился над ней её же клиент-психопат
25-летняя девушка, убитая в центре Москвы, оказалась проституткой
25-летняя Влада, которую в центре Москвы зарезал 37-летний Алексей. Фото © T.me / SHOT
Девушка, убитая накануне в центре Москвы, оказалась проституткой. А тем, кто с ней жестоко расправился, был её же клиент, сообщает SHOT.
37-летний Алексей, который зарезал 25-летнюю проститутку Владу в Москве. Фото © T.me / SHOT
По данным телеграм-канала, 25-летняя Влада принимала клиентов на съёмной квартире. Вчера вечером к ней приехал Алексей и захотел остаться на всю ночь, однако девушка ответила отказом. Это мужчину так сильно разозлило, что он схватился за нож и порезал ей горло, а после пытался ранить и себя.
Алексей В. — безработный уроженец Ташкента, который находится на территории России без регистрации. Ещё в 2010 году он был судим за двойное убийство в Санкт-Петербурге. Тогда Алексей расправился с двумя проститутками, к которым пробрался в квартиру. Мужчина хотел обокрасть представительниц древнейшей профессии, но в итоге зарезал их. При этом известно, что он страдает психическим расстройством и ранее уже проходил лечение в психбольнице.
Как уже рассказывал Лайф, всё произошло в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе Москвы. Убитой оказалась 25-летняя Влада, приехавшая в столицу из Краснодара. Сначала уточнялось, что жестокую расправу над девушкой устроил её же сожитель. Перед самой смертью она успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие сотрудники обнаружили тело.