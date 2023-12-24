Девушка, которую в Москве зарезал сожитель, перед смертью успела позвонить подруге по видео
SHOT: Убитая в центре Москвы девушка перед смертью успела позвонить подруге
25-летняя Влада, которую в центре Москвы зарезал 37-летний Алексей. Обложка © T.me / SHOT
Девушка, которую сегодня ночью в центре Москвы убил её 37-летний сожитель, перед смертью успела позвонить подруге по видеосвязи, и та вызвала полицию. Об этом сообщает SHOT.
25-летняя Влада, которую в центре Москвы зарезал 37-летний Алексей. Фото © T.me / SHOT
Место преступления, где накануне 37-летний Алексей зарезал 25-летнюю Владу. Фото © T.me / SHOT
По данным телеграм-канала, 25-летняя Влада приехала в столицу из Краснодара и познакомилась с 37-летним Алексеем. Пара вместе жила в центре Москвы, а накануне вечером между ними произошёл конфликт, во время которого мужчина схватился за нож и нанёс возлюбленной несколько ранений.
В попытке спастись от изверга девушка заперлась в комнате и в страхе позвонила подруге, сообщив, что её убивают. Та вызвала полицию, однако прибывшие правоохранители обнаружили Владу уже мёртвой. Мужчина, который также был в квартире, во всём сознался и был госпитализирован. В ближайшее время его ожидает допрос.
Как уже рассказывал Лайф, всё произошло в квартире жилой многоэтажки, расположенной в Мукомольном проезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Теперь мужчине, жестоко расправившемуся с девушкой, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.