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24 декабря, 08:08

Девушка, которую в Москве зарезал сожитель, перед смертью успела позвонить подруге по видео

SHOT: Убитая в центре Москвы девушка перед смертью успела позвонить подруге

25-летняя Влада, которую в центре Москвы зарезал 37-летний Алексей. Обложка © T.me / SHOT

25-летняя Влада, которую в центре Москвы зарезал 37-летний Алексей. Обложка © T.me / SHOT

Девушка, которую сегодня ночью в центре Москвы убил её 37-летний сожитель, перед смертью успела позвонить подруге по видеосвязи, и та вызвала полицию. Об этом сообщает SHOT.

25-летняя Влада, которую в центре Москвы зарезал 37-летний Алексей. Фото © T.me / SHOT

25-летняя Влада, которую в центре Москвы зарезал 37-летний Алексей. Фото © T.me / SHOT

Место преступления, где накануне 37-летний Алексей зарезал 25-летнюю Владу. Фото © T.me / SHOT

Место преступления, где накануне 37-летний Алексей зарезал 25-летнюю Владу. Фото © T.me / SHOT

По данным телеграм-канала, 25-летняя Влада приехала в столицу из Краснодара и познакомилась с 37-летним Алексеем. Пара вместе жила в центре Москвы, а накануне вечером между ними произошёл конфликт, во время которого мужчина схватился за нож и нанёс возлюбленной несколько ранений.

В попытке спастись от изверга девушка заперлась в комнате и в страхе позвонила подруге, сообщив, что её убивают. Та вызвала полицию, однако прибывшие правоохранители обнаружили Владу уже мёртвой. Мужчина, который также был в квартире, во всём сознался и был госпитализирован. В ближайшее время его ожидает допрос.

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Как уже рассказывал Лайф, всё произошло в квартире жилой многоэтажки, расположенной в Мукомольном проезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Теперь мужчине, жестоко расправившемуся с девушкой, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Николь Вербер
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