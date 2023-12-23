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Сын жестоко и хладнокровно зарезал мать из-за доли в подмосковной квартире

SHOT: В Балашихе сын зарезал мать, захотевшую продать свою долю в их квартире

23 декабря, 11:18
Мужчина зарезал мать, захотевшую продать свою долю в их квартире в Подмосковье. Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Мужчина зарезал мать, захотевшую продать свою долю в их квартире в Подмосковье. Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе

В подмосковной Балашихе мужчина убил мать, потому что она захотела продать свою долю в их совместной квартире. После этого он вызвал полицию и во всём сознался, пишет SHOT.

31-летний Станислав В. проживал в трёхкомнатной квартире стоимостью примерно девять миллионов рублей вместе с 58-летней матерью. Накануне женщина сказала сыну, что хочет продать свою долю, в результате чего разгорелся скандал. Мужчина схватил свой охотничий нож и нанёс матери смертельные удары в живот и шею, после чего позвонил в полицию. Его задержали и отправили в СИЗО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неадекватный папаша убил годовалого сына и попытался спрятаться в поле под Тулой
Неадекватный папаша убил годовалого сына и попытался спрятаться в поле под Тулой

Ранее сообщалось, что в Балашихе взрослый сын, страдающий алкоголизмом, зверски убил 66-летнюю мать, после чего покончил с собой. До этого он говорил, что слышит странные голоса в голове.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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