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24 декабря, 02:08

В центре Москвы ревнивый мужчина зарезал девушку и хотел покончить с собой

СК: Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки в доме в центре Москвы

Квартира в Москве, где была зарезана девушка. Обложка © Telegram / Столичный СК

Квартира в Москве, где была зарезана девушка. Обложка © Telegram / Столичный СК

Трагедия разыгралась в квартире жилого дома в центре Москвы: мужчина зарезал подругу, а после этого попытался покончить с собой. О произошедшем сообщил столичное управление Следственного комитета.

"Ночью 23 декабря 2023 года 37-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Мукомольном проезде в городе Москве, в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанёс ножевые ранения 25-летней девушке", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале, добавив, что потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Преступнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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Ранее Лайф писал, что в подмосковной Балашихе мужчина убил мать, так как она захотела продать свою долю в их совместной квартире. После этого он вызвал полицию и во всём сознался.

Лариса Сафронова
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