Никакой игры не было: Стали известны подробности смерти младенца в Татарстане

Мать умершего в Татарстане четырёхмесячного ребёнка поделилась подробностями смерти младенца. Она заявила, что не играла с малышом, а пыталась успокоить его плач. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, 26-летняя безработная девушка разозлилась из-за того, что ребёнок громко плакал и не хотел засыпать, в результате чего изо всех сил начала трясти сына, пытаясь его успокоить. Через некоторое время мальчик перестал дышать и двигаться.

Судмедэкспертиза заключила, что смерть ребёнка произошла по причине кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника. В настоящее время девушка арестована, а её сожитель задержан. Мать умершего малыша признала свою вину. Расследуется уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.