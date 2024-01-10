Никакой игры не было: Стали известны подробности смерти младенца в Татарстане
SHOT: Младенец в Татарстане умер из-за попыток матери успокоить его плач
Мать умершего в Татарстане четырёхмесячного ребёнка поделилась подробностями смерти младенца. Она заявила, что не играла с малышом, а пыталась успокоить его плач. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, 26-летняя безработная девушка разозлилась из-за того, что ребёнок громко плакал и не хотел засыпать, в результате чего изо всех сил начала трясти сына, пытаясь его успокоить. Через некоторое время мальчик перестал дышать и двигаться.
Судмедэкспертиза заключила, что смерть ребёнка произошла по причине кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника. В настоящее время девушка арестована, а её сожитель задержан. Мать умершего малыша признала свою вину. Расследуется уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что трагедия произошла 6 января в Зеленодольске. Мальчик перестал двигаться и дышать около десяти часов утра. Прибывшие медики констатировали его смерть. Изначально была информация, что младенец умер после игры с матерью и отчимом.