Двухлетняя девочка загадочным образом умерла в детсаду в Казани

По данным телеграм-канала, трагедия произошла 12 января в детском саду № 315 на улице Октябрьской. Девочке стало плохо днём: она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели вызвали скорую, но прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть ребёнка.

С 21 декабря 2023 года до 10 января 2024-го девочка амбулаторно лечилась от ОРВИ, а после новогодних праздников её отправили в детский сад. Врачи во время осмотра тела определили, что смерть наступила около часа назад. В настоящее время полиция выясняет, долго ли медики ехали на вызов или это воспитатели поздно вызвали скорую. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", виновным будет грозить три года тюрьмы.