Под Казанью девочка с синдромом Дауна умерла от пневмонии, пока мать лечила её от кашля

В Татарстане 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии, которую ей пытались лечить лекарством от кашля. По данным SHOT, трагедия случилась в Альметьевске. Погибшая с рождения страдала синдромом Дауна, она училась в спецшколе для детей с ограниченными возможностями.

Девочка заболела в минувшую среду: сначала налицо были классические признаки простуды, однако ночью ребёнок начал жаловаться на проблемы с дыханием. Тогда 52-летняя мать-пенсионерка дала ей средство от кашля, но уже к утру у девочки поднялась температура до 38 градусов. Женщина дала ей парацетамол и вызвала скорую помощь. Ребёнка госпитализировали, но спасти не смогли.

Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, максимальное наказание по которой — два года лишения свободы.