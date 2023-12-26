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26 декабря, 06:01

Под Казанью девочка с синдромом Дауна умерла от пневмонии, пока мать лечила её от кашля

В Татарстане девочка умерла от пневмонии, которую ей лечили лекарством от кашля

В Татарстане 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии, которую ей пытались лечить лекарством от кашля. По данным SHOT, трагедия случилась в Альметьевске. Погибшая с рождения страдала синдромом Дауна, она училась в спецшколе для детей с ограниченными возможностями.

Девочка заболела в минувшую среду: сначала налицо были классические признаки простуды, однако ночью ребёнок начал жаловаться на проблемы с дыханием. Тогда 52-летняя мать-пенсионерка дала ей средство от кашля, но уже к утру у девочки поднялась температура до 38 градусов. Женщина дала ей парацетамол и вызвала скорую помощь. Ребёнка госпитализировали, но спасти не смогли.

Произошёл отёк лёгких: В Новой Москве пятилетний ребёнок умер от кишечной инфекции
Произошёл отёк лёгких: В Новой Москве пятилетний ребёнок умер от кишечной инфекции

Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, максимальное наказание по которой — два года лишения свободы.

А в Пермском крае четырёхмесячная девочка умерла после пробы Манту. Всё произошло в городе Кудымкаре 11 декабря. Уже вечером ей стало плохо, а к утру температура поднялась до 39 градусов. Малышку смогли госпитализировать лишь через два дня, в больнице её не стало. Следственный комитет проводит проверку.

Под Тверью трёхлетняя девочка умерла от пневмонии, пока врачи лечили ротавирус
Под Тверью трёхлетняя девочка умерла от пневмонии, пока врачи лечили ротавирус
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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Матвей Константинов
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