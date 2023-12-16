Произошёл отёк лёгких: В Новой Москве пятилетний ребёнок умер от кишечной инфекции

Маленький ребёнок умер от кишечной инфекции в Новой Москве. У малыша произошёл отёк лёгких. Как сообщает SHOT, сейчас в деле разбирается полиция.

По информации телеграм-канала, ЧП произошло в поселении Марушкинское. Отец пятилетнего мальчика рассказал, что за два дня до смерти сын подхватил кишечную инфекцию. А в день трагедии он пожаловался на сильные боли в животе, у малыша поднялась высокая температура. Родители вызвали скорую, но было поздно. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Предварительно установлено, что лёгкие отекли на фоне кишечной инфекции. В данный момент правоохранители выясняют, где именно заразился малыш и почему два дня его не лечили должным образом.