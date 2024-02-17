Сибирячка молотком размозжила голову спящему внуку и искромсала ножом свою мать В Омске женщина попыталась молотком убить собственного внука, пока он спал 17 февраля, 07:50 Подозреваемая, пытавшаяся убить собственного внука в Омске. Обложка © t.me / SHOT

В Омске бабушка набросилась с молотком на спящего внука, пока его родители были на кухне, а затем ножом попыталась зарезать собственную пожилую мать. О случившемся пишет CК РФ по региону.

Кровать, где спал мальчик, которого пыталась убить бабушка. Фото © VK / В Омске

Квартира, где бабушка пыталась убить внука. Фото © VK / В Омске

"По версии следствия, днём 16 февраля в квартире жилого дома на ул. Дмитриева в городе Омске подозреваемая молотком нанесла телесные повреждения девятилетнему внуку, а затем кухонным ножом — своей 86-летней матери", — уточнили в ведомстве.

Как добавляет SHOT, около семи утра вся семья готовилась завтракать. Отец и мать были на кухне, как вдруг услышали стоны сына. Когда они вбежали в комнату, то увидели, что 57-летняя бабушка бьёт молотком по голове собственного внука, лежащего в кровати. Родители оттолкнули женщину, после чего она убежала в другую комнату, где попыталась кухонным ножом порезать свою 86-летнюю мать. Затем женщина выбежала из квартиры.

Прибывшие полицейские поймали злоумышленницу. Сейчас она и её внук находятся в реанимации. У прабабушки мальчика раны на шее и плече, но угрозы её жизни нет. По словам родственников, подозреваемая никогда не проявляла агрессию и работала в социальном центре "Любава". СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Авторы Татьяна Миссуми