Москвич несколько лет преследует экс-жену и угрожает убить дочь из-за квартиры

Предприниматель из Москвы уже несколько лет преследует свою дочь и бывшую жену, угрожая им убийством. По словам Ирины М. из подмосковных Химок, первое время они с Юрием жили отлично: открыли собственный бизнес и купили квартиру в столице, однако со временем возлюбленный стал всё чаще проявлять агрессию и провоцировать скандалы.

"Мог разбить телефон, швырнув его об стену или пол. Всё это повторялось регулярно! Для него нормально стало оскорблять моих родных, сочиняя о них всякие небылицы и приписывая им то, чего они не говорили. На мой вопрос, зачем он это сделал, отвечал: "Я же должен тебе как-то отомстить". А вот за что — так и осталось для меня загадкой", — поделилась она в беседе с порталом "Страсти".

К примеру, в поездке по делам Юрий мог буквально выпрыгнуть из автомобиля и уйти в неизвестном направлении, если Ирина не угадывала, куда он хотел повернуть или заехать. А однажды мужчина в порыве гнева разбил телефон женщины и попытался её задушить. Поняв, что дальше так продолжаться не может, она собрала вещи и с ребёнком ночью сбежала к маме.

Однако Юрий быстро нашёл их и начал преследовать женщину. Из-за этого Ирина была вынуждена съехать. Бывший муж требует от неё переписать свою долю на него, несмотря на то что это единственное жильё дочери. Пострадавшая признаётся, что ребёнок стал для экс-супруга оружием: тот подал в иск об установлении порядка общения с девочкой, хотя сам не интересуется её жизнью, и начал караулить чадо у школы.

"Зная место учёбы ребёнка, он подкарауливает у школы, выслеживает, всячески предрекая нам несчастный случай или нападение, открыто заявляя, что это будет устроено им, пусть даже не его руками. Он называет смыслом своей жизни уничтожить меня и свою дочь", — добавила женщина.

По словам Ирины, в личной переписке Юрий угрожает расправиться с дочкой, как только он сможет получить её для личной встречи. В частности, мужчина грозит буквально провернуть девочку через мясорубку, а также отдавать её по частям, пока не получит долю в квартире. Женщина утверждает, что правоохранительные органы, несмотря на множество жалоб и заявлений, не вмешиваются в ситуацию.