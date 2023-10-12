На Урале абьюзер 1,5 года держал в плену жену и сына, но попался из-за одной мерзкой привычки

В Магнитогорске абьюзер на протяжении полутора лет держал жену и маленького сына в заложниках, не выпуская из квартиры. Освободить их удалось благодаря реакции соседей на странную привычку неадеквата — справлять нужду в лифте, пишет SHOT.

В Магнитогорске абьюзер в течение полутора лет держал в заложниках жену и сына. Видео © t.me / SHOT

Жильцы дома долго не могли понять, кто хулиганит в подъезде, но в итоге вычислили нарушителя по камерам — им оказался 41-летний Дмитрий В. На снятых кадрах видно, как он без зазрения совести опорожняет свой мочевой пузырь прямо в лифте, справляет большую нужду и зачем-то забрасывает кабину пакетами с мусором. Сначала недовольные соседи хотели разобраться по-хорошему, однако просьбы прекратить ни к чему не привели и им пришлось обратиться в полицию.

Когда полицейские пришли поговорить с нарушителем, его не оказалось дома, однако за дверью неожиданно послышался женский голос. Все соседи были уверены, что неадекват живёт один, но оказалось, что в квартире находятся ещё два человека — его гражданская жена Юлия и их полуторагодовалый сын, которых Дмитрий перестал выпускать из дома сразу после родов.

Чтобы вызволить пленников, правоохранители вызвали спасателей и те с помощью автовышки спустили мать с малышом вниз с десятого этажа. Сначала Юлия была рада своему освобождению и дала показания против сожителя, однако уже вскоре забрала их и выдвинула новую версию своих многочисленных увечий — якобы получила синяки и кровоподтёки во время "ролевых игр" с любимым.

Как рассказала лучшая подруга женщины, они общались ещё до "квартирного плена" и уже тогда Дмитрий вёл себя крайне деспотично по отношению к Юлии. После произошедшего его отправили в психушку, а девушку — под наблюдение врачей-психиатров. Ребёнок же сейчас находится в приюте.