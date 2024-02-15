Зарезавшим соседа по палате в тубдиспансере в Петербурге оказался 36-летний уроженец Украины

Сотрудники правоохранительных органов задержали пациента, который зарезал соседа по палате в тубдиспансере в Петербурге. Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Украины, сообщает "Mash на Мойке".

В петербургском туберкулёзном диспансере один из пациентов напал с ножом на другого. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По информации телеграм-канала, мужчина успел в порыве злости нанести три ножевых ранения 60-летнему пенсионеру перед тем, как драку увидел работник медцентра. Полицейские изъяли орудие преступления и поместили буйного пациента в камеру, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.