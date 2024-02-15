Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 08:07

Зарезавшим соседа по палате в тубдиспансере в Петербурге оказался 36-летний уроженец Украины

Полиция задержала мужчину, убившего пациента в тубдиспансере в Петербурге

Пациент из тубдиспансера, который заколол соседа в Петербурге. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"

Пациент из тубдиспансера, который заколол соседа в Петербурге. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"

Сотрудники правоохранительных органов задержали пациента, который зарезал соседа по палате в тубдиспансере в Петербурге. Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Украины, сообщает "Mash на Мойке".

В петербургском туберкулёзном диспансере один из пациентов напал с ножом на другого. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По информации телеграм-канала, мужчина успел в порыве злости нанести три ножевых ранения 60-летнему пенсионеру перед тем, как драку увидел работник медцентра. Полицейские изъяли орудие преступления и поместили буйного пациента в камеру, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Житель Саранска зарезал двух мужчин после конфликта из-за громкой музыки
Житель Саранска зарезал двух мужчин после конфликта из-за громкой музыки

Напомним, смертельная поножовщина пациентов тубдиспансера произошла 14 февраля, драку зафиксировала камера видеонаблюдения. Пострадавшего пенсионера госпитализировали, однако он не выжил.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров