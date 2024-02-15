Зарезавшим соседа по палате в тубдиспансере в Петербурге оказался 36-летний уроженец Украины
Полиция задержала мужчину, убившего пациента в тубдиспансере в Петербурге
Пациент из тубдиспансера, который заколол соседа в Петербурге. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"
Сотрудники правоохранительных органов задержали пациента, который зарезал соседа по палате в тубдиспансере в Петербурге. Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Украины, сообщает "Mash на Мойке".
В петербургском туберкулёзном диспансере один из пациентов напал с ножом на другого. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
По информации телеграм-канала, мужчина успел в порыве злости нанести три ножевых ранения 60-летнему пенсионеру перед тем, как драку увидел работник медцентра. Полицейские изъяли орудие преступления и поместили буйного пациента в камеру, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Напомним, смертельная поножовщина пациентов тубдиспансера произошла 14 февраля, драку зафиксировала камера видеонаблюдения. Пострадавшего пенсионера госпитализировали, однако он не выжил.