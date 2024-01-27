Житель Саранска зарезал двух мужчин после конфликта из-за громкой музыки
Машина, возле которой нашли тела убитых. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Мордовия
Житель Саранска зарезал двух молодых мужчин из-за слишком громкой музыки. Подробности происшествия сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Мордовия.
Тела погибших нашли в ночь на 27 января возле многоэтажки на проспекте 50 лет Октября. По данным следствия, 28-летние парни сидели в припаркованной машине и громко слушали музыку. Один из жителей дома вышел на улицу и, вероятно, сделал им замечание. В итоге завязался конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина нанёс оппонентам удары ножом. Молодые люди скончались на месте. В настоящее время подозреваемый уже задержан, с ним работают правоохранители.
"По факту обнаружения тел двух мужчин в возрасте 28 лет с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", — говорится в сообщении СК.
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