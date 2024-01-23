"Ноги ломай!": В Приморье ревнивец насмерть забил соперника битой под улюлюканье соседей В Приморье задержан мужчина, забивший битой знакомого в порыве ревности 23 января, 12:14 В Приморском крае мужчина забил битой знакомого. Видео © t.me / Арсеньев АрсТВ Перевалов

В городе Арсеньеве Приморского края мужчина насмерть забил битой приятеля во время конфликта, преступление сопровождалось одобрительными возгласами и комментариями очевидцев. Видео происшествия публикует телеграм-канал АрсТВ.

В Приморском крае мужчина забил битой знакомого. Видео © T.me / Арсеньев АрсТВ Перевалов

На кадрах видно, как мужчина с окровавленным лицом подходит к припаркованной машине и громит её арматурой, после чего пытается скрыться. Его настигает подозреваемый, судя по всему хозяин автомобиля, и начинает наносить удары битой прямо по голове. Мужчина падает и остаётся лежать на земле. После полученных травм он скончался в больнице. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

Место преступления в Арсеньеве Приморского края, где мужчину забили битой. Фото © T.me / Арсеньев АрсТВ Перевалов

"23 января 2023 года в медицинское учреждение города доставлен мужчина с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, множественные рваные раны головы. Вскоре от полученных травм он скончался", — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошёл во дворе дома на улице Садовой. По данным местных СМИ, в одной из квартир была пьяная вечеринка. 55-летний подозреваемый приревновал свою возлюбленную к бывшему мужу, и между мужчинами вспыхнула ссора, которая закончилась смертью экс-супруга. Решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.

Ранее Лайф писал, что ревнивая сибирячка начала новый год с убийства. Девушка зарезала своего сожителя ночью 1 января.

Авторы Татьяна Миссуми