Ревнивая сибирячка начала новый год с убийства

Жительница Тюменской области зарезала своего мужчину из ревности прямо в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

"Ночью 1 января между обвиняемой 1996 года рождения и её 39-летним сожителем произошёл конфликт на почве ревности", — пояснили в ведомстве.

По информации следователей, трагедия случилась в микрорайоне "Молодёжный" деревни Ушакова Тюменского района. Девушка напала на возлюбленного с ножом и ударила его в грудную клетку, в результате чего тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ревнивице грозит до 15 лет лишения свободы.