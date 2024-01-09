Ревнивая сибирячка начала новый год с убийства
Ura.ru: В Тюменской области женщина убила сожителя ночью 1 января
Жительница Тюменской области зарезала своего мужчину из ревности прямо в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
"Ночью 1 января между обвиняемой 1996 года рождения и её 39-летним сожителем произошёл конфликт на почве ревности", — пояснили в ведомстве.
По информации следователей, трагедия случилась в микрорайоне "Молодёжный" деревни Ушакова Тюменского района. Девушка напала на возлюбленного с ножом и ударила его в грудную клетку, в результате чего тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ревнивице грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что ревнивый школьник из Башкирии чуть не зарезал старшеклассника из-за понравившейся ему девочки. Подросток ударил "соперника" лезвием в живот.
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