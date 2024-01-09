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9 января, 14:25

Ревнивая сибирячка начала новый год с убийства

Ura.ru: В Тюменской области женщина убила сожителя ночью 1 января

Жительница Тюменской области зарезала своего мужчину из ревности прямо в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

"Ночью 1 января между обвиняемой 1996 года рождения и её 39-летним сожителем произошёл конфликт на почве ревности", — пояснили в ведомстве.

По информации следователей, трагедия случилась в микрорайоне "Молодёжный" деревни Ушакова Тюменского района. Девушка напала на возлюбленного с ножом и ударила его в грудную клетку, в результате чего тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ревнивице грозит до 15 лет лишения свободы.

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Дарья Нарыкова
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