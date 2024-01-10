В Подмосковье женщина из ревности зарезала соперницу и закопала возле дома
В подмосковном Раменском найдено тело женщины, которая несколько месяцев считалась пропавшей без вести. По подозрению в убийстве задержали её знакомую — останки были обнаружены в трёх метрах от её дома. 49-летнюю фигурантку взяли под стражу.
"В сентябре 2023-го обвиняемая приревновала своего сожителя к знакомой, которая пришла к ним в гости. В результате между женщинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла потерпевшей удар ножом. Затем с целью сокрытия преступления женщина закопала тело в трёх метрах от дома в земляной яме", — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
А ранее Лайф сообщал, что ревнивая сибирячка начала новый год с убийства. Жительница Тюменской области зарезала своего мужчину прямо в новогоднюю ночь, заподозрив в неверности. А другая трагедия произошла в ноябре в Екатеринбурге. Лайф писал, что школьник зарезал свою 14-летнюю подругу, а затем и её мать и их шпица. Мотивом послужила ревность: парень приревновал возлюбленную к собственному 26-летнему брату.
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