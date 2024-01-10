В Подмосковье женщина из ревности зарезала соперницу и закопала возле дома

В подмосковном Раменском найдено тело женщины, которая несколько месяцев считалась пропавшей без вести. По подозрению в убийстве задержали её знакомую — останки были обнаружены в трёх метрах от её дома. 49-летнюю фигурантку взяли под стражу.

"В сентябре 2023-го обвиняемая приревновала своего сожителя к знакомой, которая пришла к ним в гости. В результате между женщинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла потерпевшей удар ножом. Затем с целью сокрытия преступления женщина закопала тело в трёх метрах от дома в земляной яме", — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.