Выкинул останки в мусорные баки: Россиянин в ходе ссоры убил и расчленил знакомую

Житель Ишима Тюменской области в ходе ссоры убил и расчленил свою знакомую, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. Конфликт произошёл в подвале многоквартирного дома.

"По версии следствия, 27 декабря 2023 года в дневное время обвиняемый, находясь в подвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в городе Ишиме, в результате конфликтной ситуации со своей знакомой совершил её убийство. С целью сокрытия следов преступления фигурант выкинул останки в мусорные баки", — цитирует ведомство URA.ru.

Позднее останки убитой нашли сотрудники мусоросортировочного завода. Совместными действиями представителей Следкома и полиции мужчину нашли и задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство".