Выкинул останки в мусорные баки: Россиянин в ходе ссоры убил и расчленил знакомую
В Тюменской области мужчина в ходе ссоры убил и расчленил знакомую
Житель Ишима Тюменской области в ходе ссоры убил и расчленил свою знакомую, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. Конфликт произошёл в подвале многоквартирного дома.
"По версии следствия, 27 декабря 2023 года в дневное время обвиняемый, находясь в подвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в городе Ишиме, в результате конфликтной ситуации со своей знакомой совершил её убийство. С целью сокрытия следов преступления фигурант выкинул останки в мусорные баки", — цитирует ведомство URA.ru.
Позднее останки убитой нашли сотрудники мусоросортировочного завода. Совместными действиями представителей Следкома и полиции мужчину нашли и задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство".
Ранее в Челябинской области 19-летний парень жестоко убил свою сестру-восьмиклассницу. На теле девочки, обнаруженном в заброшенном доме культуры, нашли следы от удушения и шесть ранений в живот, сделанных гвоздём. По данным следствия, причиной расправы послужила ссора.
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