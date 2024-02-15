Смертельная поножовщина пациентов тубдиспансера в Петербурге попала на видео

В петербургском туберкулёзном диспансере один из пациентов напал с ножом на другого, пишет SHOT. Всё произошло вчера вечером, 14 февраля.

Участники конфликта о чём-то поспорили в палате. Дело дошло до драки, один из них достал нож и зарезал 60-летнего мужчину. На опубликованных кадрах видно, что раненый после нападения рухнул на пол, а нападавший закрылся в палате. Спустя некоторое время преступник оделся, встал на колени перед истекающим кровью мужчиной и сбежал.