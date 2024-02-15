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14 февраля, 22:12

Смертельная поножовщина пациентов тубдиспансера в Петербурге попала на видео

SHOT: В Санкт-Петербурге один пациент тубдиспансера зарезал другого

В петербургском туберкулёзном диспансере один из пациентов напал с ножом на другого. Обложка © SHOT

В петербургском туберкулёзном диспансере один из пациентов напал с ножом на другого. Обложка © SHOT

В петербургском туберкулёзном диспансере один из пациентов напал с ножом на другого, пишет SHOT. Всё произошло вчера вечером, 14 февраля.

В петербургском туберкулёзном диспансере один из пациентов напал с ножом на другого. Видео © SHOT

Участники конфликта о чём-то поспорили в палате. Дело дошло до драки, один из них достал нож и зарезал 60-летнего мужчину. На опубликованных кадрах видно, что раненый после нападения рухнул на пол, а нападавший закрылся в палате. Спустя некоторое время преступник оделся, встал на колени перед истекающим кровью мужчиной и сбежал.

Пострадавшего госпитализировали, но он скончался от полученных ран. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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А вот в городе Нерчинске Забайкальского края ножом дело не ограничилось. Там внук зарубил 74-летнего местного жителя с помощью бензопилы.

Анатолий Симоненко
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