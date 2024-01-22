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22 января, 15:26

Украинская беженка хладнокровно зарезала приютившего её немца, не желая съезжать с квартиры

Bild: Украинка убила 54-летнего немца, не желая съезжать с его квартиры

В Германии 52-летняя украинка зарезала приютившего её 54-летнего немца, так как не хотела съезжать с его квартиры. Они познакомились онлайн ещё 15 лет назад, и в феврале 2022 года, когда началась спецоперация, IT-специалист по имени Юрген Ф. принял Елену К. у себя.

"Украинку взял к себе IT-специалист Юрген Ф. Сначала она сбежала к сестре в Шварцвальд, но внезапно появилась в доме Юргена Ф. в Дахау с чемоданами. Услужливый IT-специалист взял украинку в свою квартиру, но лишь на время. Но Елена отказалась уезжать и осталась там почти на год", — пишет Bild.

По данным немецкого издания, украинка заставляла Юргена прописать её у себя. Елена вела себя агрессивно. Настолько, что хозяин, опасаясь женщины, спал вместе с детьми на диване. 5 февраля 2023 года украинка во время очередной ссоры в присутствии семьи Юргена схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов мужчине, прибывшей скорой лишь оставалось констатировать смерть. Суд над женщиной начался только сейчас.

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Ранее Лайф писал, что в Польше задержали 52-летнюю беженку из Днепропетровской области Украины. Женщина избивала и продавала педофилам приёмных детей.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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